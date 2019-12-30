Göztepe ideal kadrosundan 5, toplamda 8 oyuncu eksiğiyle çıktığı Sivas deplasmanında, maçın başından itibaren ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü sergiledi. Ağır hava ve saha şartlarına rağmen irade gücü, mücadele ruhu takıma olumlu yansıdı. Kalede Beto yine güven verirken, stoperler Reis ve Leo arkalarına oyuncu kaçırmadılar ve soğukkanlı bir oyun oynadılar. Orta alanda Soner hücuma hızlı bir şekilde pas akışını sağlarken, Mossoro ve Napoleoni’nin oyun görüşleri üst düzeydeydi ve rakip savunmanın arasına iyi sızdılar.

Castro yine müthiş koştu ve ruhunu sahaya yansıttı. Halil driplingleriyle etkiliydi. Deniz Kadah hücumda gol aradı. Her oyuncu mücadelesini üst düzeye çıkardı. İkinci yarıda Sivasspor bir an önce gol bulmayı amaçlayan baskılı bir oyun oynadı. Tehlikeyi yaratan ise Göztepe oldu. Berkan’ın ortasında top direkten döndü. İki takım da açık futbolu benimsedi. Beto bu yarıda 2 şahane kurtarış yaptı. 67. dakikada Kone’nin pasında Yatabare Sivas’ı 1-0 öne geçirdi (Golde Kone’nin topu aldığı birinci pozisyonda ofsayt olduğuna inanıyorum). Halil, 88. dakikada mutlak golü kaçırınca Göztepe eksik kadrosuyla çok iyi mücadele ettiği maçtan tartışmalı bir golle mağlup oldu. Emeklerine yazık oldu.