Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda 14.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Konuk Göztepe’de kart cezalıları sağ bek Gassama, stoper Titi ve golcü Jerome’un yanı sıra tedavileri süren Atınç, Hakan, Poko ile Alpaslan Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör İlhan Palut, Sivasspor’un saygıyı hak eden bir rakip olduğunu belirtti ve “Kazanmak için savaşacağız” dedi.