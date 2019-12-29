29.12.2019 - 00:01 |
Göztepe lidere konuk
Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı 2-1 yenerek moral depolayan Göztepe, bugün deplasmanda liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda 14.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Konuk Göztepe’de kart cezalıları sağ bek Gassama, stoper Titi ve golcü Jerome’un yanı sıra tedavileri süren Atınç, Hakan, Poko ile Alpaslan Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek. Teknik Direktör İlhan Palut, Sivasspor’un saygıyı hak eden bir rakip olduğunu belirtti ve “Kazanmak için savaşacağız” dedi.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.