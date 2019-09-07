BİST98.987-1,29EURO6,310,36USD5,710,43ALTIN276,78-0,36
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeGöztepe, tecrübe dedi
    07.09.2019 - 02:32

    Göztepe, tecrübe dedi

    Süper Lig’de ilk 3 haftada gol atamayıp yalnızca 1 puan toplayabilen 17. sıradaki Göztepe, kadrosunu tecrübeli futbolcularla doldurdu.

    Göztepe, tecrübe dedi

    Geride kalan transfer döneminde 11 oyuncuyu renklerine dahil eden sarı kırmızılıların kadrosunda 30 yaş ve üzeri 14 isim yer aldı. Takımın en deneyimli oyuncusu 37 yaşındaki kaptan kaleci Beto Pimparel olurken, orta sahada görev yapan Brezilyalı Marcio Mossoro da 36 yaşında Göztepe’ye imza attı. Yine Medipol Başakşehir’den alınan İtalyan golcü Stefano Napoleoni 33 yaşında İzmir’e geldi. Napoleoni gibi Jerome ve Deniz de 33 yaşını doldurdu. Göztepe’de 32 yaşında olan Yasin Öztekin ve Wallace Reis de takımın en deneyimli oyuncuları arasına adlarını yazdırdı.

    Tüm deneyimliler oynadı

    Castro, Borges, Berkan, Eren ve Titi de 31 yaşında Göztepe formasını terletmeyi sürdürdürken, Gassama ile Leo da 30’uncu yaşına girdi. Göztepe’de son transferler Mossoro ile Napoleoni’nin yanı sıra sakatlıktan kurtulamayan Jerome dışında tüm deneyimli futbolcular ilk 3 maçta görev aldı. Beto, Titi, Gassama, Castro, Yasin, Eren ve Deniz 3 maçın tasmamında oynarken, Leo 2, Reis, Berkan, Borges de 1’er müsabakada yer aldı.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
    daha fazla video için
    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sınır kapısında ele geçirildi! 2 bin 500 adet

    Sınır kapısında ele geçirildi! 2 bin 500 adet

    Ayetel Kürsi Türkçe meali! Ayetel Kürsi okunuşu ve faziletleri

    Ayetel Kürsi Türkçe meali! Ayetel Kürsi okunuşu ve faziletleri

    Evde kanlar içerisinde bulunmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı

    Evde kanlar içerisinde bulunmuştu! Kahreden detay ortaya çıktı

    Son dakika: 7 dereceye kadar düşecek! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

    Son dakika: 7 dereceye kadar düşecek! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

    Sıradaki Haber