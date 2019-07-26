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    HaberlerEgeGöztepe, yabancıda sessiz kaldı
    26.07.2019 - 01:19

    Göztepe, yabancıda sessiz kaldı

    Süper Lig’de 2019-2020 sezonu öncesi kadrosuna Eren Derdiyok, Veli Çetin, Murat Paluli, Bahadır Kırdaroğlu ve Hüseyin Bulut’u dahil eden Göztepe yabancı transferinde sessiz kaldı.

    Göztepe, yabancıda sessiz kaldı

    Geride kalan son 2 sezonda birçok yabancı futbolcuya yaz döneminde imza attıran sarı kırmızılı yönetim bu kez işi ağırdan almayı tercih etti. Hem nokta atışı yapmak hem de bütçeyi sarsmamak için yoğun çaba sarf eden kurmaylar tercihini şimdiye kadar genç ve yerli oyunculardan yana kullandı.

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