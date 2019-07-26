Göztepe, yabancıda sessiz kaldı

Geride kalan son 2 sezonda birçok yabancı futbolcuya yaz döneminde imza attıran sarı kırmızılı yönetim bu kez işi ağırdan almayı tercih etti. Hem nokta atışı yapmak hem de bütçeyi sarsmamak için yoğun çaba sarf eden kurmaylar tercihini şimdiye kadar genç ve yerli oyunculardan yana kullandı.