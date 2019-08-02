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    HaberlerEgeGöztepe’de Deniz Kadah yeni sezona hazır
    02.08.2019 - 01:08

    Göztepe’de Deniz Kadah yeni sezona hazır

    Göztepe’de Deniz Kadah yeni sezona hazır

    Yeni sezona Afyonkarahisar kampında iddialı hazırlanan Göztepe’de, orta saha oyuncusu Deniz Kadah’ın performansı ve hırsı teknik ekibi oldukça mutlu etti. Geçen sezonun ikinci yarısında sergilediği oyunla Göztepe’nin kümede tutunmasında büyük rol oynayan 33 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonu iple çektiği bildirildi. Hem idmanlarda hem hazırlık maçlarında oldukça diri bir görüntü veren Deniz Kadah’ın Teknik Direktör Tamer Tuna’nın vazgeçilmezleri arasına girdiği vurgulandı. Göztepe’ye büyük bir bağlılık duyduğunu söyleyen Deniz’in, “Geçen sezon Bursaspor deplasmanında penaltı kaçırmama rağmen taraftarın bana verdiği desteği unutamam. Bu sezon çok daha iyi olacağız. Camiamızı güzel günler bekliyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    Taraftar bağrına bastı

    İkinci devre özellikle gerçek mevkisi olan forvet arkasında oynamaya başlayan Deniz Kadah, 7 gol atarak taraftarın gönlünde taht kurdu. Son 5 haftada müthiş bir özveri gösteren deneyimli orta saha, 33. haftada 0-0 sona eren Bursaspor deplasmanında penaltı kaçırmış, 90 dakika bitiminde göz yaşlarını tutamamıştı. Göztepeli futbolseverler ise Deniz’i tribünlere davet edip, “Sen bizim kardeşimizsin” şeklinde tempo tutmuştu. Deniz 34. haftada ise Ankaragücü maçında penaltıyı gole çevirerek Göztepe’nin 2-1 kazanmasını sağlayıp, kümede kaldığını ilan etmişti.

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