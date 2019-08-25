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    HaberlerEgeGöztepe’de işler yolunda gitmiyor
    25.08.2019 - 07:50| ONUR ATIŞ DHA

    Göztepe’de işler yolunda gitmiyor

    Süper Lig’e sezona evinde 1-0’lık Antalyaspor yenilgisiyle başlayan Göztepe, 2. haftada da Beşiktaş’a deplasmanda 3-0 mağlup oldu, hayal kırıklığı yaşadı

    Göztepe’de işler yolunda gitmiyor

    Geçen sezon gol yollarında büyük sorunlar yaşayan ve son maçta kümede kalmayı başaran Göztepe, büyük umutlarla girdiği 2019-2020’de hayal kırıklığı yaratmaya devam etti. Hem Antalyaspor, hem de Beşiktaş müsabakalarında hiçbir varlık gösteremeyen Göz Göz, daha ligin başında alarm verdi. Henüz puanla tanışamayıp gol dahi atamayan Göztepe’de ortaya çıkan tablo taraftarın büyük tepkisini çekti.

    ‘Üretkenlikte sorun var’

    Transferde şu ana kadar yeterli hamleler yapamayan Göztepe’de futbolseverler sosyal medya üzerinden hem futbolculara hem de yönetime tepki gösterdi. Mevcut takıma da sert eleştirilerde bulunan taraftarlar iki haftadır işleri nedeniyle karşılaşmalara gelmeyen Başkan Mehmet Sepil’e dön çağrısında bulundu. Teknik Direktör Tamer Tuna ise, “Transferde kulübün yapısı düşünülerek çalışmalar yapılıyor. Yöneticilerimiz neler olduğunu biliyor. Göztepe adına yapacaklarım var. Çok üzgünüm. Ortaya çıkan sonucun bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Göztepe’nin nelere ihtiyacı olduğunu bilmek için açıkçası teknik direktör olmaya gerek yok. Sezon başında göndermeyi düşündüğümüz bir-iki oyuncuyu Beşiktaş karşısında ilk 11’de oynattık. Atak pozisyonlarında yaşadığımız üretkenlik sıkıntısı devam etti” dedi.

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