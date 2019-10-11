11.10.2019 - 02:05 |
Göztepe’de milli mutluluk
Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Medipol Başakşehir’e konuk olacak Göztepe’de 5 yabancı futbolcunun ülkesinin milli takımlarına davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi.
Sarı kırmızılılarda Beto, Portekiz, Sanneh, Gambiya, Gassama, Senegal, Borges, Kosta Rika ve Poko da Gabon Milli Takımı’na çağrıldı.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.