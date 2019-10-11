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    HaberlerEgeGöztepe’de milli mutluluk
    11.10.2019 - 02:05 |

    Göztepe’de milli mutluluk

    Süper Lig’e milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Medipol Başakşehir’e konuk olacak Göztepe’de 5 yabancı futbolcunun ülkesinin milli takımlarına davet edilmesi teknik ekibi sevindirdi.

    Göztepe’de milli mutluluk

     Sarı kırmızılılarda Beto, Portekiz, Sanneh, Gambiya, Gassama, Senegal, Borges, Kosta Rika ve Poko da Gabon Milli Takımı’na çağrıldı.

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