Ligin ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne taşınacak sarı kırmızılılarda ilk olarak 34 kişilik kadroda elemeye gidilecek. Öte yandan Avrupa’da tanınmış, hücuma yönelik bir futbolcuyu İzmir’e getirmeyi amaçlayan yönetim, Teknik Direktör İlhan Palut’un raporu doğrultusunda savunma ve orta sahaya da oyuncu monte edecek.