28.12.2019 - 00:00 |
Göztepe’de operasyon kapıda
Süper Lig’de yarın lider Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkıp sezonun ilk yarısını tamamlayacak olan Göztepe, karşılaşmadan puan ya da puanlar beklerken, maç sonrası kadroda operasyona başlayacak.
Ligin ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne taşınacak sarı kırmızılılarda ilk olarak 34 kişilik kadroda elemeye gidilecek. Öte yandan Avrupa’da tanınmış, hücuma yönelik bir futbolcuyu İzmir’e getirmeyi amaçlayan yönetim, Teknik Direktör İlhan Palut’un raporu doğrultusunda savunma ve orta sahaya da oyuncu monte edecek.