19.11.2019 - 00:01 |
Göztepe’de Poko 2 hafta daha yok
Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Poko, en az 2 hafta daha yeşil sahalardan uzak kalacak. Poko’nun sahalara net dönüş tarihinin ise belirsiz olduğu öğrenildi. Lige milli maçlar nedeniyle verilen arada TFF 1’inci Lig’deki İzmir temsilcilerinden Altınordu’yu özel karşılaşmada 5-2 mağlup ederek moral bulan Göz Göz’de yedeklerin performansı alkış aldı. Sarı kırmızılılarda ülkelerinin milli takımlarına giden Beto, Gassama, Borges ve Sanneh hafta içinde takıma dönecek.
Gürcistan'da erken seçim protestosuGürcistan'ın başkenti Tiflis'te, erken seçim talebiyle parlamento binasını tüm giriş noktalarında kuşatan göstericilere güvenlik güçlerince tazyikli su ile müdahale etmesi sonucu 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.