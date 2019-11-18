Göztepe’de Poko 2 hafta daha yok

Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Poko, en az 2 hafta daha yeşil sahalardan uzak kalacak. Poko’nun sahalara net dönüş tarihinin ise belirsiz olduğu öğrenildi. Lige milli maçlar nedeniyle verilen arada TFF 1’inci Lig’deki İzmir temsilcilerinden Altınordu’yu özel karşılaşmada 5-2 mağlup ederek moral bulan Göz Göz’de yedeklerin performansı alkış aldı. Sarı kırmızılılarda ülkelerinin milli takımlarına giden Beto, Gassama, Borges ve Sanneh hafta içinde takıma dönecek.