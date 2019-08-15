Göztepe’den Antalya’ya geçit yok

Antalyaspor’la bu süreçte 3 defa resmi maçta karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan her seferinde galibiyetle ayrılmayı bildi. İlk olarak Antalyaspor’u 2017-2018 sezonunda Demba Ba’nın golleriyle 2-1 mağlup eden İzmir ekibi, geçen sezon da ligde konuk ettiği rakibini 4-1 yendi. Deniz Kadah (2) ve Serdar Gürler’in (2) golleriyle farka koşan Göztepe, yine 2018-2019’da Antalyaspor’u bu kez Ziraat Türkiye Kupası’nda net skorla devirdi. Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Akdeniz ekibini 3-0 yenen Göztepe rakibini bir kez daha eli boş göndermiş oldu. Antalyaspor’la İzmir’de oynadığı son 3 maçta 9 gol atan Göztepe, kalesinde sadece 2 gol gördü. Hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna ilk 11’ini büyük ölçüde şekillendirdi. Kalede kaptan Beto’ya yer verecek genç çalıştırıcı, defans dörtlüsünü Gassama, Sanneh, Titi ve Leo’dan oluşturacak. Orta alanda Poko, Castro ve Deniz üçlüsüyle mücadele etmeyi planlayan Tuna, kanatlarda Yasin ve Serdar’a, ileri uçta ise yeni transfer Eren’e forma verecek.