Göztepeli Gassama yıldızını parlattı

Senegal formasıyla final oynama şansı yakalayan 29 yaşındaki futbolcu, turnuvanın en değerli on birine seçildi. Kupada 5 karşılaşmaya çıkıp 470 dakika sahada kalan Gassama, 2 asist yaptı. Cezayir’le oynanan final müsabakasında da 90 dakika sahada kalan Senegalli oyuncu, Göztepe’deki değerine değer kattı.