23.07.2019 - 02:09
Göztepeli Gassama yıldızını parlattı
Süper Lig’de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Göztepe, sağ bek oyuncusu Lamine Gassama’nın Afrika Uluslar Kupası’nda gösterdiği performansıyla büyük mutluluk yaşadı.
Senegal formasıyla final oynama şansı yakalayan 29 yaşındaki futbolcu, turnuvanın en değerli on birine seçildi. Kupada 5 karşılaşmaya çıkıp 470 dakika sahada kalan Gassama, 2 asist yaptı. Cezayir’le oynanan final müsabakasında da 90 dakika sahada kalan Senegalli oyuncu, Göztepe’deki değerine değer kattı.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.