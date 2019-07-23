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    HaberlerEgeGöztepeli Gassama yıldızını parlattı
    23.07.2019 - 02:09

    Göztepeli Gassama yıldızını parlattı

    Süper Lig’de yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Göztepe, sağ bek oyuncusu Lamine Gassama’nın Afrika Uluslar Kupası’nda gösterdiği performansıyla büyük mutluluk yaşadı.

    Göztepeli Gassama yıldızını parlattı

    Senegal formasıyla final oynama şansı yakalayan 29 yaşındaki futbolcu, turnuvanın en değerli on birine seçildi. Kupada 5 karşılaşmaya çıkıp 470 dakika sahada kalan Gassama, 2 asist yaptı. Cezayir’le oynanan final müsabakasında da 90 dakika sahada kalan Senegalli oyuncu, Göztepe’deki değerine değer kattı.

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