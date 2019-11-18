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    HaberlerEge HaberleriGöztepeli Naim
    18.11.2019 - 01:24 |

    Göztepeli Naim

    Göztepeli Naim

    Kazandığı 3 olimpiyat, 7 büyükler dünya şampiyonluğunun yanı sıra kırdığı 46 dünya rekoruyla tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilen Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu edinen, “Naim” filminin başrol oyuncusu Hayat Van Eck, Göztepe taraftarı. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak 22 Kasım’da vizyona girecek olan filmde 2 yıl önce hayatını kaybeden Cep Herkülü lakaplı sporcumuzu canlandıran 19 yaşındaki Eck, Göztepe’ye tribünden destek veriyor. Hollandalı baba ve Türk annenin çocuğu olarak 2000 yılında Amsterdam’da dünyaya gelen Hayat Van Eck, 6 yaşında ailesiyle İzmir’e yerleşti. Narlıdere’de oturan genç aktör, sıkı bir Göztepe taraftarı olarak biliniyor.

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