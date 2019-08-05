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    HaberlerEgeGöztepe’nin şefi Castro
    05.08.2019 - 00:52| ONUR ATIŞ DHA

    Göztepe’nin şefi Castro

    Göztepe’nin şefi Castro

    Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren Göztepe’de orta sahanın maestrosu yine Andre Castro olacak. Son 2 sezonda Göztepe’nin orta alandaki hücum yükünü çeken Portekizli, 2019-2020 sezonu öncesi bir kez daha Teknik Direktör Tamer Tuna’nın vazgeçilmezleri arasına girdi. İdmanlarda ve maçlarda oldukça hırslı performans sergileyen 31 yaşındaki futbolcudan çok memnun olan Tuna’nın tüm hücum organizasyonlarını Castro’ya göre planladığı vurgulandı.

    31 maçta 9 asist yaptı

    Kasımpaşa’dan 2018-2019 sezonunda gelen Andre Castro, son 2 senede takımın kaleci Beto ile birlikte en istikrarlı oyuncularından biri olmayı başardı. İlk sezonunda Göztepe’de 33 lig maçına çıkan deneyimli futbolcu 4 gol atıp 7 asist yapmıştı. Geçen sezon da 31 müsabakada sarı kırmızılı formayı sırtına geçiren Andre Castro, sadece 1 kez fileleri havalandırsa da 9 gol pası vererek takıma önemli katkı sağladı.

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