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    HaberlerEgeGöztepe’ye hoca aranıyor
    31.10.2019 - 07:50 |

    Göztepe’ye hoca aranıyor

    Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna’nın istifası camiada şok etkisi yaratırken, sarı kırmızılılara Başkan Mehmet Sepil döneminde çalıştırıcı dayanmadı.

    Göztepe’ye hoca aranıyor

    Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna’nın istifası camiada şok etkisi yaratırken, sarı kırmızılılara Başkan Mehmet Sepil döneminde çalıştırıcı dayanmadı. Göz Göz’ü 2014-2015 sezonunda Hüseyin Altınbaş’tan devralan Sepil, sürekli istikrardan yana açıklamalar yapsa da şu ana kadar 9 farklı teknik direktörle çalıştı. Mehmet Sepil döneminde sadece Tamer Tuna 2017-2018’de bir sezonu tamamlarken, diğer çalıştırıcılar ise maratonu bitiremeden ya istifa etti ya da görevinden alındı. Tamer Tuna’nın istifasını kabul eden Göztepe’de yeni çalıştırıcı için arayışlar başlarken, adaylar da netleşti. Bu hafta Trabzonspor’a konuk olacak sarı kırmızılılarda Hamza Hamzaoğlu, Tayfun Korkut, Tolunay Kafkas, Hikmet Karaman, İlhan Palut ve Samet Aybaba gibi isimler camiada konuşulmaya başlandı.

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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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