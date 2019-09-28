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    HaberlerEge‘Göztepe’yle Avrupa’yı istiyorum’
    28.09.2019 - 02:44 |

    ‘Göztepe’yle Avrupa’yı istiyorum’

    Süper Lig’de pazartesi günü son haftaların formda ekiplerinden Gazişehir Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe’de takım kaptanı kaleci Beto Pimparel iddialı konuştu.

    ‘Göztepe’yle Avrupa’yı istiyorum’

    Beto. ‘Galibiyet için savaşıyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil. 3 puan için savaşacağız” dedi. Kariyerinde Sevilla’yla UEFA Avrupa Ligi’nde 2 şampiyonluk yaşayan, Göztepe ile Avrupa’da oynamayı çok istediğini belirten Beto, “Takımımı Avrupa’da temsil etmeyi, Avrupa’da oynamayı çok istiyorum. Önümüzdeki maçlarda gerekli puanları alıp Avrupa kupalarına gidebilirsek çok mutlu oluruz. Lig uzun bir maraton, herkese ihtiyacımız olacak. Sadece Beto, Napoleoni, Castro değil, herkese ihtiyacımız olacak” dedi.

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