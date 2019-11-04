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    HaberlerEge‘Güçlenmenin yolu kooperatifleşme’
    04.11.2019 - 07:50 |

    ‘Güçlenmenin yolu kooperatifleşme’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen CHP’li büyükşehir belediye başkanları çalıştayında, başkan eşlerini de Neptün Soyer ağırladı.

    ‘Güçlenmenin yolu kooperatifleşme’

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde düzenlenen CHP’li büyükşehir belediye başkanları çalıştayında, başkan eşlerini de Neptün Soyer ağırladı. Neptün Soyer, kadının güçlenmesi için kooperatifleşmenin önemini anlattı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in eşi Meral Seçer de, meslek edindirme çalışmalarının kooperatifçilik sistemiyle birleştirilmesi gerektiğini söyledi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş, 15-20 yılda kırsaldaki insanları üretimden uzaklaştırıp hizmet sektörüne yönelten bir politika benimsendiğine dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş ise Ankara’da 19 kadının kurduğu kooperatifin sloganının ‘Her kadın, beş kadına sahip çıkacak’ olduğunu anlattı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün eşi Gülsün Gürün de çiçekçilik konusunda kadınların gösterdiği örgütlenme başarısını anlattı. Gürün, “Kadınlarımızın üretici pazarı var. Ayrıca evde bakıma muhtaç çocuğu ve yakını olan kadınlara yönelik Kısa Mola hizmetimiz var” dedi.

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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    3 Kasın 2019 Magazin Bülteni3 Kasın 2019 Magazin Bülteni
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