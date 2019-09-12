Güçlü kadınlar Buca’dan geçti

Kadınların toplumsal alanda daha fazla söz sahibi olabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi’nin AIESEC programı işbirliğiyle gerçekleştirdiği Güçlü Kadın Projesi, ülkeler panayırıyla final yaptı. Toplumsal hayatta kadının daha güçlü ve aktif bir şekilde yer alabilmesinde etkin rol oynamayı hedefleyen proje kapsamında, Pakistan, İsviçre, Mısır, Ukrayna, Romanya, Azerbaycan, Amerika, İtalya, Fas, Rusya, Slovakya, Arnavutluk, Fransa, Tunus, Endonezya ve Cezayir olmak üzere 17 ülkeden 18-30 yaş arası değişim katılımcıları yer aldı.

Muhteşem final

Katılımcılar, bir aylık süre boyunca Buca Belediyesi’nin semt evleri ve değişik merkezlerine katıldı, Bucalı kadınlarla birlikte takı eğitiminden resme, dikiş kursundan kuaförlüğe, pilatesden zumbaya kadar eğitim aldı. Dolu dolu geçen projenin ardından Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Merkezi’nde ülkeler panayırı gerçekleştirildi. Program kapsamında sıcak ilişkiler yakalayan kadınlar, festival tadında bir etkinlik yaşadı. Alanda kurulan stantlarda Buca’nın köylerinden gelenler ve konuk ülke katılımcıları, yöresel kıyafetlerle ülke mutfaklarını, el emeği ürünlerini sergiledi; yöresel danslar edildi.