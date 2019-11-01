İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Başkanı Huriye Serter, saldırıya uğrayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ciritoğlu Sengel’e destek mesajı verdi. Ülkenin kuruluş değerlerinin unutulduğunu ifade eden Serter, “Saldırgana bir daha asla görev verilmemesini istiyoruz. Şiddet nereden gelirse gelsin hangi partiden gelirse gelsin karşısından olacağız. Şiddetle mücadele etmek için toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan erkekler ve Sengel gibi ayaklarının üzerinde durabilen güçlü kadınlar yetiştirmeliyiz” diye konuştu.