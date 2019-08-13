‘Güçlü yanlarımızı ortaya çıkaracağız’

Başkan Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık’la ilgili görüş alışverişinin yapıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Yücel Yılmaz, ezbere ve rasgele şehir yönetilemeyeceğini kaydetti, “Her başarılı işin, her güzel işin arkasında ciddi bir planlama var. Biz şuanda gerek Şehir Koordinasyon toplantıları ile gerekse yaptığımız bölge çalıştayları ile bu planlamaları yapıyoruz” dedi.

Göreve başladıkları günden bu yana şehre değer katmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Planlamaları yapmadan önce mutlaka paydaşlarıyla istişare halinde olmamız gerektiğini her zaman söylüyoruz. Bu istişareler bir sistem içerisinde yapılırsa sonuçlarının da güzel olacağı inancındayız” dedi.

‘Tarihe saygılıyız’

Körfez bölgesinin tüm paydaşların katılımıyla ele alınması gerektiğini belirten Yılmaz, “Bizim öncelikle kimliğimizi, medeniyetimizi ve kültürel birikimlerimizi şehre yansıtmaya, şehrimizin güçlü yanlarını ortaya çıkarmaya ihtiyacımız var. Bunu da sizlerle yapacağız. Bu bölge kendine özgü tarihi ve kültürü olan, dünyada görülmesi gerekenler listesine girebilecek bir yer. Tüm projelerimizi bunun bilinciyle hayata geçireceğiz” diye konuştu.

24 saat görev

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., yarın gece yarısına kadar şehir içi ulaşımı ücretsiz olarak sağlayacak. Büyükşehir Zabıta ve İtfaiye daireleri başta olmak üzere birçok birim de işbaşında olacak. Nöbetçi ekiplerle talepleri anında çözüme kavuşturacak olan, Büyükşehir’e ait ALO 153 ve 0552 266 10 10 no’lu WhatsApp hattı da hizmette.