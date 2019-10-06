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    HaberlerEgeGüloğlu Plastik 44. yaşını kutladı
    06.10.2019 - 02:19 |

    Güloğlu Plastik 44. yaşını kutladı

    Plastik sektörünün önde gelen markalarından Güloğlu Plastik, 44. yaşını çalışanları ve aileleriyle birlikte Tire’de düzenlenen piknikle kutladı.

    Güloğlu Plastik 44. yaşını kutladı

    Şenlik havasında geçen piknikte çalışanlar kendileri için hazırlanan şut çekme, elma yeme, halat çekme gibi oyunlarla stres atarken; anne ve babalarını ilgiyle izleyen çocuklar da çuvalla zıplama, kaşık ile yumurta taşıma, sandalye kapmaca gibi oyunlarla doyasıya eğlendi. Çalışanlarıyla büyük bir aile olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin Güloğlu, bünyelerinde çalışan 75 kişiyle kurdukları güven ve sevgi bağının, çalışma hayatındaki başarılarının anahtarı olduğunu söyledi, “Hep birlikte büyüdük, hep birlikte başardık” diye konuştu.

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