Gültepe planları Meclis’ten geçti

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, daha önce iptal edilen Gültepe Bölgesi Planları’nı revize etti, Belediye Meclisi’ne sundu. 300 hektarlık alanı ve 15 mahalleyi kapsayan Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi oybirliğiyle kabul edildi.



Beştepeler sırada



Yeni projede daha çok yeşil alan bulunduğunu belirten Başkan Batur, “Geçmişte hazırlanan plan taslağı Büyükşehir Belediyesi tarafından eksikler bulunarak belediyemize iade edilmiş. Biz 6 aylık süreç içinde tamamladık. Özellikle alan içindeki çalışmalarımızı daha çok sosyal tesis alanı, daha çok yeşil alan, rekreasyon alanı, resmi ve kamu binaların yapılması üzerinde durarak yaptık” dedi.



Planların bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’ndan ve Büyükşehir Belediyesi’nden geçeceklerini ifade eden Başkan Batur, “Bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’ndan ve Büyükşehir Belediyesi’nden geçecek. Sonra da askıya çıkacak. Plan muhtarlıklarda da askıya çıkacak. Herkes bilecek, görecek. Biz kapalı kapılar ardında çalışma yapmayız. Tüm çalışmalar kamuoyuna açık olarak sürdürülecek” diye konuştu. Başkan Batur, bu projeden sonra Beştepeler Bölgesi’ne başlayacaklarını, sonrasında da Tepecik’ten Mersinli’ye kadar alanı düzenleyeceklerini söyledi.