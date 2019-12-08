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    08.12.2019 - 00:10 |

    Gültepe planları Meclis’ten geçti

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un revize ettiği Gültepe planları, Meclis’te oybirliğiyle kabul edildi. Planlar, büyükşehir yolcusu

    Gültepe planları Meclis’ten geçti

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, daha önce iptal edilen Gültepe Bölgesi Planları’nı revize etti, Belediye Meclisi’ne sundu. 300 hektarlık alanı ve 15 mahalleyi kapsayan Gültepe Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

    Beştepeler sırada

    Yeni projede daha çok yeşil alan bulunduğunu belirten Başkan Batur, “Geçmişte hazırlanan plan taslağı Büyükşehir Belediyesi tarafından eksikler bulunarak belediyemize iade edilmiş. Biz 6 aylık süreç içinde tamamladık. Özellikle alan içindeki çalışmalarımızı daha çok sosyal tesis alanı, daha çok yeşil alan, rekreasyon alanı, resmi ve kamu binaların yapılması üzerinde durarak yaptık” dedi.

    Planların bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’ndan ve Büyükşehir Belediyesi’nden geçeceklerini ifade eden Başkan Batur, “Bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’ndan ve Büyükşehir Belediyesi’nden geçecek. Sonra da askıya çıkacak. Plan muhtarlıklarda da askıya çıkacak. Herkes bilecek, görecek. Biz kapalı kapılar ardında çalışma yapmayız. Tüm çalışmalar kamuoyuna açık olarak sürdürülecek” diye konuştu. Başkan Batur, bu projeden sonra Beştepeler Bölgesi’ne başlayacaklarını, sonrasında da Tepecik’ten Mersinli’ye kadar alanı düzenleyeceklerini söyledi.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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    7 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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