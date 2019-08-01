Gümüldür Plajı’nda Masterler rüzgârı

Gümüldür Plajı, Ulusal Veteranlar Ligi Ege Bölgesi Plaj Futbol Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Turnuva, Bornova Genç Fatih, Aliağa, Bal-Göç ve Gaziemir Lider Master takımlarının katkıları ve İlkay Girgin (Gandi) ile Feridun Barkan organizasyonunda gerçekleşti. Turnuva‘da 40 yaşın üzerinde olmalarına rağmen gençlere taş çıkartırcasına mücadele eden ustalar, çekişmeli maçlara çıktı. Turnuva da Şimşekler 1923 Masterler birinci olurken, ikinciliği Bal-Göç Masterler kazandı. Üçüncülüğü ise Bornova Genç Fatih ve Aliağa Master takımları paylaşarak, “Turnuvamızda dördüncü veya sonuncu yok” diyerek sporda dostluk ve centilmenliğe vurgu yaptılar.

‘Kral’ Altun kumda da Kral

Turnuvanın gol krallığını Profesyonel futbol hayatında 4 defa gol kralı olmuş “Kral” lakaplı Yunus Altun 16 gole imza atarak kazanırken, onu Bornova Genç Fatih masterlerden Tuncay Aksel 12 golle izledi. Turnuvanın en iyi kalecisi ise yaptığı kurtarışlarla Bornova Genç Fatih Masterler’den Emrah Korkmaz, en centilmen oyuncu ise Bornova Genç Fatih Masterlerden İlkay Girgin seçildi.

Kupalar Sak ve Gökçam’a

Turnuva’da birincilik kupasını alan Şimşekler 1923 Masterler takımı kupalarını MS hastalığı ile mücadele eden Masterler’in değerli oyuncusu Ümit Sak’a, Turnuva’da üçüncülüğü paylaşan Bornova Genç Fatih Masterler takımı kanser hastalığı ile mücadele eden Masterler’in değerli yöneticisi Şerafettin Gökçam’a ziyarette bulunarak hediye ettiler.