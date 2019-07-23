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    HaberlerEgeGünbatımı Ada’da izlenir
    23.07.2019 - 02:14

    Günbatımı Ada’da izlenir

    Günbatımı Ada’da izlenir

    Kuşadası Belediyesi ile Soğucak Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen ‘Soğucak Gün Batımı Şenliği’ vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Mahalle tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, geleneksel yemekler, el işi takılar ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlar açıldı. Soğucak Mahalle Meydanı’nda düzenlenen şenliğe katılan binlerce vatandaş gün batımını seyrederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Festivaller kenti

    Şehir dışında bulunduğu için programa katılamayan Başkan Ömer Günel’in selamını ileten Başkan Vekili Melahat Yaylacı, “Şenliğimizin adını Günbatımı koyduk. Çünkü iddia ediyoruz ki dünyada en güzel ve etkileyici günbatımı Kuşadası’nda yaşanıyor. Ve bu manzara en iyi Soğucak’tan izlenebiliyor. Kuşadası’nı festivaller kenti haline getirmek istiyoruz. Çünkü festivaller, yarattığı sinerji ve coşkunun yanı sıra bölgelerin belirli özelliklerinin ve ürünlerinin markalaşmasına aracılık eden çok önemli organizasyonlardır” dedi. Programa katılan Kaykamakam Sadettin Yücel de, şenliğe katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti.

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