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    HaberlerEgeGünbatımında davet
    02.10.2019 - 07:50 |

    Günbatımında davet

    İzmir Özel Çamlaraltı Koleji’nin, her Eylül ayının son Cuma günü düzenlediği Günbatımı Kokteyli; yönetim, öğretmen ve personel kadrosunu bir araya getirdi.

    Günbatımında davet

    İzmir Özel Çamlaraltı Koleji’nin, her Eylül ayının son Cuma günü düzenlediği Günbatımı Kokteyli; yönetim, öğretmen ve personel kadrosunu bir araya getirdi.
    65 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Genel Müdür Gülçağ Gençer, “Çamlaraltı yalnızca bir okul değil, aynı zamanda her yıl daha da büyüyen kocaman bir aile. 66. yaşına adım atan, başarılarla dolu tarihimize bu yıl çok daha büyük başarıları ve güzellikleri ekleyeceğimize olan inancımız tam. Ailemize yeni katılan öğretmen ve personelimiz de Çamlaraltı ailesine hoş geldi” dedi.

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