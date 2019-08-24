‘Güne halkla başlamak bizlere güç veriyor'

Her güne farklı bir mahallede güne başlayan Başkan Engin, “Eksikleri ilk ağızdan tespit ediyor, anında çözüme kavuşturuyoruz. Güne halkın içinde başlamak bize güç veriyor” diye konuştu. Göreve geldiğinde makam masasını kaldırdığını hatırlatan Başkan Engin, “Artık resmi işlemler dışında makam odasında da zaman geçirmiyorum” dedi. Başkan Engin’i sabah erken saatlerde karşılarında gören vatandaş ise memnuniyetini dile getirdi.