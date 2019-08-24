24.08.2019 - 07:50
‘Güne halkla başlamak bizlere güç veriyor'
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, çalışmaları yerinde incelemek ve vatandaşla daha fazla birarada olabilmek için sokak mesailerine hız verdi.
Her güne farklı bir mahallede güne başlayan Başkan Engin, “Eksikleri ilk ağızdan tespit ediyor, anında çözüme kavuşturuyoruz. Güne halkın içinde başlamak bize güç veriyor” diye konuştu. Göreve geldiğinde makam masasını kaldırdığını hatırlatan Başkan Engin, “Artık resmi işlemler dışında makam odasında da zaman geçirmiyorum” dedi. Başkan Engin’i sabah erken saatlerde karşılarında gören vatandaş ise memnuniyetini dile getirdi.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.