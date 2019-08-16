Güneşlenirken bunlara dikkat!

Kent Alsancak Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, D vitamini eksikliği nedeniyle güneşlenenlerin deri kanseri riski uyarılarıyla ikileme düştüğünü belirtti. Güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınların kanser yapıcı kuvvetli etkenler arasında yer aldığını belirten Karaca, “Deride kızarıklık yaratmayacak kadar güneşe maruziyet, en güvenli süredir. Güneş yanığı durumunda DNA hasarını ve deri kanseri gelişimi riskinin taşındığı söylenebilir. D vitaminini güneşin UVB ışını ile deride sentezlenmesiyle almak dışında besinler ile de alabiliriz. Balıkta özellikle somon ve ton balığında, süt, yumurta, dana ciğeri, peynir ve portakal suyunda D vitamini bolca bulunmaktadır” diye konuştu.

En az 30 faktörlü krem

Karaca, korunmak için, doğrudan maruziyetten kaçınma, güneş kremi kullanma ve özel giysiler giyilmesi formülünü önerdi. Hem UVA hem de UVB koruması olan, terlemeye dayanıklı ve en az 30 koruma faktörü (SPF) içeren ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. İlaveten güneş ışınlarının dik geldiği saat 10.00 ile 16.00 arasında mümkünse güneşe çıkmamak, gölgede ve şemsiye altında bulunmak, şapka ve güneş gözlüğü takmak gerektiğini belirtti.