BİST96.579-2,84EURO6,200,02USD5,570,12ALTIN272,79-0,31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeGüneşlenirken bunlara dikkat!
    16.08.2019 - 00:35

    Güneşlenirken bunlara dikkat!

    Güneşlenirken bunlara dikkat!

    Kent Alsancak Tıp Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Karaca, D vitamini eksikliği nedeniyle güneşlenenlerin deri kanseri riski uyarılarıyla ikileme düştüğünü belirtti. Güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınların kanser yapıcı kuvvetli etkenler arasında yer aldığını belirten Karaca, “Deride kızarıklık yaratmayacak kadar güneşe maruziyet, en güvenli süredir. Güneş yanığı durumunda DNA hasarını ve deri kanseri gelişimi riskinin taşındığı söylenebilir. D vitaminini güneşin UVB ışını ile deride sentezlenmesiyle almak dışında besinler ile de alabiliriz. Balıkta özellikle somon ve ton balığında, süt, yumurta, dana ciğeri, peynir ve portakal suyunda D vitamini bolca bulunmaktadır” diye konuştu.

    En az 30 faktörlü krem

    Karaca, korunmak için, doğrudan maruziyetten kaçınma, güneş kremi kullanma ve özel giysiler giyilmesi formülünü önerdi. Hem UVA hem de UVB koruması olan, terlemeye dayanıklı ve en az 30 koruma faktörü (SPF) içeren ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. İlaveten güneş ışınlarının dik geldiği saat 10.00 ile 16.00 arasında mümkünse güneşe çıkmamak, gölgede ve şemsiye altında bulunmak, şapka ve güneş gözlüğü takmak gerektiğini belirtti.

    Kocaeli'de silahlı kavgaKocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni15 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kocaeli'de silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var...

    Kocaeli'de silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var...

    Kız isteme merasiminde ortalık karıştı!

    Kız isteme merasiminde ortalık karıştı!

    Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır?

    Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır?

    Köpeklerin dövüşmesi ölüm getirdi! Baba-oğul öldürüldü

    Köpeklerin dövüşmesi ölüm getirdi! Baba-oğul öldürüldü

    Sıradaki Haber