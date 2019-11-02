02.11.2019 - 02:26 |
Güney Afrika’dan ameliyata geldi
Yıllardır Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaşayan sanatçı Yüksel Uzel, Ekol Hastanesi’nde Doç. Dr. İsmail Yaman’a mide ameliyatı oldu.
Türkiye’de sağlık sisteminin ileri düzeyde olduğunu belirten Uzel, “2 yıl önce Ekol Hastanesi’nde göz ameliyatı olmuştum. Burada teknoloji, hijyen, ilgi mükemmel. Çalışanlara ve Doç. Dr. İsmail Yaman’a teşekkür ediyorum” dedi. 20 yıl önce üç kez beyin ameliyatı olan sanatçı, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaşmaya başlamıştı.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.