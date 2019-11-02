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    HaberlerEgeGüney Afrika’dan ameliyata geldi
    02.11.2019 - 02:26 |

    Güney Afrika’dan ameliyata geldi

    Yıllardır Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaşayan sanatçı Yüksel Uzel, Ekol Hastanesi’nde Doç. Dr. İsmail Yaman’a mide ameliyatı oldu.

    Güney Afrika’dan ameliyata geldi

    Türkiye’de sağlık sisteminin ileri düzeyde olduğunu belirten Uzel, “2 yıl önce Ekol Hastanesi’nde göz ameliyatı olmuştum. Burada teknoloji, hijyen, ilgi mükemmel. Çalışanlara ve Doç. Dr. İsmail Yaman’a teşekkür ediyorum” dedi. 20 yıl önce üç kez beyin ameliyatı olan sanatçı, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaşmaya başlamıştı.

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