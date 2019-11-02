Güney Afrika’dan ameliyata geldi

Türkiye’de sağlık sisteminin ileri düzeyde olduğunu belirten Uzel, “2 yıl önce Ekol Hastanesi’nde göz ameliyatı olmuştum. Burada teknoloji, hijyen, ilgi mükemmel. Çalışanlara ve Doç. Dr. İsmail Yaman’a teşekkür ediyorum” dedi. 20 yıl önce üç kez beyin ameliyatı olan sanatçı, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaşmaya başlamıştı.