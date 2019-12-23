23.12.2019 - 07:50 | | İZMİR AA
Güney Kore üzerinden Uzakdoğu pazarına
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Uzakdoğu pazarında ilk hedefin Güney Kore olduğunu, 19 firmayla Seul’e gittiklerini açıkladı
Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Uzakdoğu pazarında ilk hedefin Güney Kore olduğunu, 19 firmayla Seul’e gittiklerini açıkladı. Birçok Çin ve Japon firmasının Güney Kore’den ürün aldığını belirten Zandar, “Asya pazarımız dolaylı yollardan genişleyebilir” dedi.
Adana'da kanlı infazAdana'nın Yumurtalık ilçesinde, park halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.