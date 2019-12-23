Güney Kore üzerinden Uzakdoğu pazarına

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Uzakdoğu pazarında ilk hedefin Güney Kore olduğunu, 19 firmayla Seul’e gittiklerini açıkladı. Birçok Çin ve Japon firmasının Güney Kore’den ürün aldığını belirten Zandar, “Asya pazarımız dolaylı yollardan genişleyebilir” dedi.