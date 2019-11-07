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    HaberlerEge HaberleriGüney Kore’den DESKİ’ye ziyaret
    07.11.2019 - 07:50 |

    Güney Kore’den DESKİ’ye ziyaret

    Güney Kore’nin Chungnam Eyaleti ve bağlı şehirlerdeki yerel yönetimlerde görevli heyet Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

    Güney Kore’den DESKİ’ye ziyaret

    Güney Kore’nin Chungnam Eyaleti ve bağlı şehirlerdeki yerel yönetimlerde görevli heyet Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Güngör, altyapı, su kaynakları, çalışma prensipleri ve yaptıkları uygulamalar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Güngör, “Verimli bir toplantı gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.

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