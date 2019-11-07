07.11.2019 - 07:50 |
Güney Kore’den DESKİ’ye ziyaret
Güney Kore’nin Chungnam Eyaleti ve bağlı şehirlerdeki yerel yönetimlerde görevli heyet Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Güney Kore’nin Chungnam Eyaleti ve bağlı şehirlerdeki yerel yönetimlerde görevli heyet Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti. DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Güngör, altyapı, su kaynakları, çalışma prensipleri ve yaptıkları uygulamalar hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Güngör, “Verimli bir toplantı gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.
Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef olduBursa’da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu. Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.