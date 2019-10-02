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    HaberlerEgeGünlük hayatın stresine bir mola
    02.10.2019 - 07:50 |

    Günlük hayatın stresine bir mola

    Kış sezonu ile birlikte sosyal yaşamdaki stresi azaltmaya yönelik çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi bünyesinde ‘meditasyon’ eğitimi verdi.

    Günlük hayatın stresine bir mola

    Kış sezonu ile birlikte sosyal yaşamdaki stresi azaltmaya yönelik çalışmalar yürüten Narlıdere Belediyesi, Kadın Danışma Merkezi bünyesinde ‘meditasyon’ eğitimi verdi. Uzman Zehra Çağlar tarafından verilen eğitimde; nefes ve fizik egzersizleri ve sosyal yaşamda sakinleşme çalışmaları yapıldı. Katılımcılar, Belediye Başkanı Ali Engin’e teşekkür etti.

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