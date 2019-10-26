‘Günümüzde en büyük güç bilgi’

Binali Yıldırım, törendeki konuşmasında, demokrasi şehidi merhum başbakan Adnan Menderes’in adını taşıyan üniversitede fahri doktor unvanı almasının kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirtti.



‘Dijital teknoloji’ vurgusu



Vali Yavuz Selim Köşger’in de yer aldığı törende, bilginin en büyük güç olduğunun altını çizen Yıldırım, “Top tüfek, gemi bunlar da lazım, ama bilgi en büyük güç; o halde bilgiye sahip olacağız. Bilgiyi üreteceğiz, insanlığın hayrı için kullanacağız” dedi. Gençlerden Türkiye’yi önemsemelerini isteyen İzmir Milletvekili Yıldırım, “Türkiye, büyük ve güçlü bir ülke. Dijital teknolojilere de hızla yatırım yapılıyor. Sizlerin katkısıyla ülke daha da ileriye gidecek” diye konuştu. Yıldırım, kendi adı verilen üniversitenin stadyumu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adının verildiği üniversite kütüphanesinin açılışını yaptı.



‘Halkın üniversitesi’



Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, liyakat ve güvene önem verdiklerini belirtti, şehirle üniversiteyi bütünleştirerek halkın üniversitesi olma anlayışıyla yollarına devam ettiklerini vurguladı.