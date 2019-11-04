04.11.2019 - 07:50 |
Gürbilek yeniden aday
CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek yeniden ilçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek yeniden ilçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 31 Mart seçimlerinin Kuşadası CHP için bir milat olduğunu ifade edenGürbilek, kendisini desteklemeye gelen kalabalığa şöyle seslendi:
“Başkanımız Ömer Günel’in o günlerde genel merkezimiz tarafından aday gösterilmesini kabullenemeyen, geçmişte partilimiz sandığımız bir takım insanlar farklı oyunlarla CHP’nin Kuşadası’nda kaybetmesi için uğraşmıştı. Sizler, yani bu partinin gerçek sahipleri onlara gereken cevabı verdiniz ve seçimi kazanmamızın en büyük mimarı oldunuz.”
İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.