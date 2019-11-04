Gürbilek yeniden aday

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek yeniden ilçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 31 Mart seçimlerinin Kuşadası CHP için bir milat olduğunu ifade edenGürbilek, kendisini desteklemeye gelen kalabalığa şöyle seslendi:

“Başkanımız Ömer Günel’in o günlerde genel merkezimiz tarafından aday gösterilmesini kabullenemeyen, geçmişte partilimiz sandığımız bir takım insanlar farklı oyunlarla CHP’nin Kuşadası’nda kaybetmesi için uğraşmıştı. Sizler, yani bu partinin gerçek sahipleri onlara gereken cevabı verdiniz ve seçimi kazanmamızın en büyük mimarı oldunuz.”