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    HaberlerEgeGüre yemyeşil oluyor
    05.10.2019 - 02:11 | | BALIKESİR DHA

    Güre yemyeşil oluyor

    Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arsla, 30 yıldır yapılamayan Güre yolu sorununu çözüyor.

    Ana yoldan Güre merkez mahallesine kadar olan 2 bin 800 metrelik yol, Balıkesir Büyükşehir tarafından asfaltlanmıştı. Yolun asfaltlanmasının ardından, Edremit Belediyesi de çevre düzenlemesi için harekete geçti. Başkan Arslan, “Bisiklet ve yürüyüş yollarının yer aldığı çevre düzenlemelerinin ihale süreci tamamlandı. 2200 metrekare yürüyüş ve koşu yolu ile 2200 metrekare bisiklet yolu yapılacak. Toplam 100 bin metrekare yeşil alan olacak. Çalışmalara haftaya başlyacak” dedi. 

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    4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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