BİST101.8490,28EURO6,360,25USD5,66 0,69ALTIN259,06-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeGürün’den ilk lavanta hasadı
    18.07.2019 - 07:50

    Gürün’den ilk lavanta hasadı

    Yerkesik Yeniköy’de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 dönüm arazide başlatılan Koku Vadisi projesi ilk meyvelerini vermeye başladı.

    Gürün’den ilk lavanta hasadı

    Yerkesik Yeniköy’de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 dönüm arazide başlatılan Koku Vadisi projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. 27 dönüm arazinin 5 dönümüne 2017’de dikilen lavantaların ilk hasadı yapıldı. Pilot bölge olarak seçilen Yerkesik Yeniköy’deki ilk hasat heyecanına Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de katıldı. “Toprağını Satma Ürününü Sat” sloganıyla 2014’de yola çıktıklarını söyleyen Gürün turizm kadar tarımda da söz sahibi olan Muğla’nın verimli topraklarında kooperatiflerle birlikte üreteceklerini belirtti.
    Başkan Gürün, “Lavanta dışında biberiye, adaçayı, kekik, nane, mercanköşk gibi aromatik bitkileri de burada üretiyoruz. Tarımsal yönden üreticimizi desteklemek, köyünde yaşamasını, geliri yüksek ürünlerle toprağında kalmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

      Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
      daha fazla video için
      Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

      Son dakika... Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde kaza! Yaralılar var

      Dali’nin altın yumurtası çalındı

      Dali’nin altın yumurtası çalındı

      Metal savaşçıları yeniden aramızda

      Metal savaşçıları yeniden aramızda

      Aldatma raporu

      Aldatma raporu

      Sıradaki Haber