Gürün’den ilk lavanta hasadı

Yerkesik Yeniköy’de Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 27 dönüm arazide başlatılan Koku Vadisi projesi ilk meyvelerini vermeye başladı. 27 dönüm arazinin 5 dönümüne 2017’de dikilen lavantaların ilk hasadı yapıldı. Pilot bölge olarak seçilen Yerkesik Yeniköy’deki ilk hasat heyecanına Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de katıldı. “Toprağını Satma Ürününü Sat” sloganıyla 2014’de yola çıktıklarını söyleyen Gürün turizm kadar tarımda da söz sahibi olan Muğla’nın verimli topraklarında kooperatiflerle birlikte üreteceklerini belirtti.

Başkan Gürün, “Lavanta dışında biberiye, adaçayı, kekik, nane, mercanköşk gibi aromatik bitkileri de burada üretiyoruz. Tarımsal yönden üreticimizi desteklemek, köyünde yaşamasını, geliri yüksek ürünlerle toprağında kalmasını sağlamak istiyoruz” dedi.