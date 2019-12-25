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    25.12.2019 - 02:03 |

    Güven veren proje birinci

    Gaziemir Belediyesi’nin Sosyal Alarm Butonu ve Düşme Dedektörü hizmeti Doktorclub Awards 2019 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri Yarışması’nda birinci oldu. Başkan Arda, “Yaş almış yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz” dedi

    Güven veren proje birinci

    Sosyal Belediyecilik anlayışıyla ve bu alandaki hizmetleriyle fark yaratan Gaziemir Belediyesi’nin Sosyal Alarm Butonu ve Düşme Dedektörü Projesi, Doktorclub Awards 2019 Türkiye’nin Sağlık Ödülleri Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu. 19 kategoride 187 projenin katıldığı yarışmada belediyenin projesi, Yılın Kamu Hastaneleri ve Sağlık Kurumları kategorisinde Yılın Yenilikçi Uygulaması seçildi.

    İstanbul Üniversitesi’ndeki törende Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, birincilik ödülünü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk’ten aldı. Gaziemir Belediyesi’nin sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Arda, şöyle konuştu:

    Düşüşe duyarlı

    “Sosyal Alarm Butonu ve Düşme Dedektörü hizmetimiz ile yalnız yaşayan, yaş almış yurttaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıyor ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyoruz. 65 yaş ve üstü vatandaşa Sosyal Alarm Butonu veriyoruz. Kollarına ya da boyunlarına takılan bu buton ile sağlık sorunu yaşadıklarında butona basıp sağlık ekipleri ile iletişime geçebiliyorlar. Yaşamlarını tek başına sürdüren 75 ve üzeri yaştaki vatandaşa ise hem Düşme Dedektörü hem de Sosyal Alarm Butonu dağıtıyoruz. Yurttaşlarımızın düşmeleri halinde cihaz devreye kendiliğinden giriyor ve sağlık ekiplerine uyarı gönderiyor” diye konuştu.

    Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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    Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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