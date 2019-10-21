Güvercinada’da yemekli buluşma

Muhtarlar Günü, Kuşadası’nda düzenlenen bir törenle kutlandı. İlçede görev yapan en yaşlı muhtar olan Salih Sargın tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan kutlama töreni, ziyaretler ve öğlen yemeğiyle devam etti. İlçede görev yapan 23 muhtar Kaymakam Sadettin Yücel ve Başkan Vekili Funda Şenol’u makamlarında ziyaret etti. Muhtarlar için Güvercinada’da bir yemek düzenlendi.