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    HaberlerEgeGüz buluşması
    10.10.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR

    Güz buluşması

    Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ‘Güz Buluşması’nda bir araya geldi.

    Güz buluşması

    Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ‘Güz Buluşması’nda bir araya geldi. Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler’in hoş geldiğiniz konuşması ile başlayan programda katılımcılar bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldı. ESBAŞ Gıda İşletmeleri’nin hazırladığı enfes lezzetler Aegean Band’ın müzik dinletisi ile birlikte geceye damgasını vurdu.

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