10.10.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR
Güz buluşması
Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ‘Güz Buluşması’nda bir araya geldi.
Ege Serbest Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ‘Güz Buluşması’nda bir araya geldi. Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler’in hoş geldiğiniz konuşması ile başlayan programda katılımcılar bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldı. ESBAŞ Gıda İşletmeleri’nin hazırladığı enfes lezzetler Aegean Band’ın müzik dinletisi ile birlikte geceye damgasını vurdu.
Rekor kıran GTA oyunu Adana'da gerçek olduDünyada oynanma rekoru kıran Grand Theft Auto (GTA) oyunundaki 'forkliftle hırsızlık' Adana’da gerçek oldu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.