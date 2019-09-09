BİST98.9870EURO6,30-0,05USD5,71-0,01ALTIN277,500,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeGüzel bir gelecek kadınlarla mümkün
    09.09.2019 - 07:50

    Güzel bir gelecek kadınlarla mümkün

    Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile İzmir Kadın Dayanışma Derneği tarafından işbirliğiyle düzenlenen KİHEP Şenliği’ne (Kadının İnsan Hakları Programı) katılan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, kadınların her alanda özgürleşmesi için yürütülen çalışmalara destek olacaklarını söyledi.

    Güzel bir gelecek kadınlarla mümkün

    Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile İzmir Kadın Dayanışma Derneği tarafından işbirliğiyle düzenlenen KİHEP Şenliği’ne (Kadının İnsan Hakları Programı) katılan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, kadınların her alanda özgürleşmesi için yürütülen çalışmalara destek olacaklarını söyledi. Başkan Soyer, “Güzel bir gelecek için kadınlarımızın toplum içinde rol üstlenmesine çok ihtiyacımız var” dedi.

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
    daha fazla video için
    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Sıradaki Haber