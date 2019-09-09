09.09.2019 - 07:50
Güzel bir gelecek kadınlarla mümkün
Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile İzmir Kadın Dayanışma Derneği tarafından işbirliğiyle düzenlenen KİHEP Şenliği’ne (Kadının İnsan Hakları Programı) katılan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, kadınların her alanda özgürleşmesi için yürütülen çalışmalara destek olacaklarını söyledi.
Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ile İzmir Kadın Dayanışma Derneği tarafından işbirliğiyle düzenlenen KİHEP Şenliği’ne (Kadının İnsan Hakları Programı) katılan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, kadınların her alanda özgürleşmesi için yürütülen çalışmalara destek olacaklarını söyledi. Başkan Soyer, “Güzel bir gelecek için kadınlarımızın toplum içinde rol üstlenmesine çok ihtiyacımız var” dedi.
Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.