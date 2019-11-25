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    HaberlerEge HaberleriGüzel günler yakında
    26.11.2019 - 00:00 |

    Güzel günler yakında

    Güzel günler yakında

    Süper Lig’de evinde Çaykur Rizespor’u yenerek moral bulan Yukatel Denizlispor’da keyifler yerinde.

    Ara vermeden bu hafta deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başlayan Ege ekibinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Çaykur Rizespor maçında sergilenen performanstan son derece memnun kaldığını söyledi.

    ‘Puanları toplayacağız’

    Takımın form grafiğinin artarak devam edeceğini belirten Özdilek, “Futbolcularımız birlikte oynama alışkanlığı kazandıkça daha iyi bir Denizlispor izlettireceğiz. İlk yarının sona ermesine 5 hafta kaldı. Sahada en iyi şekilde mücadele edip bu karşılaşmalardan maksimum puanı toplamak istiyoruz” dedi. Öte yandan, Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Murawski, cezalı duruma düştüğü için Gaziantep FK deplasmanında forma giyemeyecek.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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