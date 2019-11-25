Güzel günler yakında

Süper Lig’de evinde Çaykur Rizespor’u yenerek moral bulan Yukatel Denizlispor’da keyifler yerinde.

Ara vermeden bu hafta deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına başlayan Ege ekibinde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Çaykur Rizespor maçında sergilenen performanstan son derece memnun kaldığını söyledi.

‘Puanları toplayacağız’

Takımın form grafiğinin artarak devam edeceğini belirten Özdilek, “Futbolcularımız birlikte oynama alışkanlığı kazandıkça daha iyi bir Denizlispor izlettireceğiz. İlk yarının sona ermesine 5 hafta kaldı. Sahada en iyi şekilde mücadele edip bu karşılaşmalardan maksimum puanı toplamak istiyoruz” dedi. Öte yandan, Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Murawski, cezalı duruma düştüğü için Gaziantep FK deplasmanında forma giyemeyecek.