‘Güzel projelere imza atacağız’

İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül, eski Başkan Yardımcısı Mustafa Egi ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Sadakatlı ile birlikte Karadağ Büyükelçilisi Songül Ozan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Gül, “Karadağ’da yatırımlar ve Boşnak kültürü ile yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Birlikte güzel projeler üreteceğimizi bu ziyaretimizde anladık” dedi.