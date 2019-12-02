02.12.2019 - 07:50 |
‘Güzel projelere imza atacağız’
İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül, eski Başkan Yardımcısı Mustafa Egi ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Sadakatlı ile birlikte Karadağ Büyükelçilisi Songül Ozan’ı makamında ziyaret etti.
İzmir Bosna Sancak Dernek Başkanı Abdullah Gül, eski Başkan Yardımcısı Mustafa Egi ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Sadakatlı ile birlikte Karadağ Büyükelçilisi Songül Ozan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Gül, “Karadağ’da yatırımlar ve Boşnak kültürü ile yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Birlikte güzel projeler üreteceğimizi bu ziyaretimizde anladık” dedi.
Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.