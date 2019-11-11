Güzel seçim

CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü, 12 mahallede delege seçimlerini tamamladı. Tek liste ile gidilen seçimde 135 kongre delegesi belirlendi. Seçimleri dostluk ve kardeşlik içerisinde tamamladıklarını belirten İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, “Altıok için ter döken cefakar üyeleri ahde vefa diyerek delege yazdık. Bu isimleri de belirlerken yine bu sözünü ettiğim parti emektarlarına örgütüne kadın kolları ve gençlik kolları yöneticilerimize ve meclis üyelerimize sorarak belirledik” diye konuştu.