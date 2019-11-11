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    HaberlerEge HaberleriGüzel seçim
    11.11.2019 - 02:01 |

    Güzel seçim

    Güzel seçim

    CHP Güzelbahçe İlçe Örgütü, 12 mahallede delege seçimlerini tamamladı. Tek liste ile gidilen seçimde 135 kongre delegesi belirlendi. Seçimleri dostluk ve kardeşlik içerisinde tamamladıklarını belirten İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, “Altıok için ter döken cefakar üyeleri ahde vefa diyerek delege yazdık. Bu isimleri de belirlerken yine bu sözünü ettiğim parti emektarlarına örgütüne kadın kolları ve gençlik kolları yöneticilerimize ve meclis üyelerimize sorarak belirledik” diye konuştu.

    Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales istifa ettiEvo Morales, asker ve polisin tehditvari istifa çağrılarına daha fazla dayanamadı. Bolivya Devlet Başkanlığı görevinden istifa etti. Morales'in istifasını takiben Başkan Yardımcısı Alvaro Marcelo Garca Linera da istifasını sundu. Morales, istifa konuşmasında, ülkedeki kargaşa ve huzursuzluğun Pazar akşamından itibaren sona ereceğini umduğunu dile getirdi.
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