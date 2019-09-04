Güzelbahçe de kampanya başlattı

Eylül ayı meclis toplantısında ‘Her Güzelbahçeli İçin Bir Fidan’ temalı kampanyayla ilgili önerge verildi; uygun alanlara ağaçlandırma ve yanan orman alanlarıyla ilgili seferberlik başlatıldı.

Herkes için 1 TL

Yanan orman alanları için kapsamlı bir proje düşündüklerini kaydeden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Güzelbahçe Kent Konseyimiz aracılığıyla bu kampanyayı oluşturuyoruz. Bu kampanyayla biz belediye bütçesinden başkanlık önergesiyle ‘Her Güzelbahçeli İçin 1 TL’ olarak belirledik. İlçemizin nüfusu 32 bin 597. Güzelbahçe Belediyesi olarak biz de bu rakamı temel alarak kampanyaya katkı koyacağız” dedi.

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen de, parti olarak 2 bin 555 üyeleri adına kampanyaya katkı yapacaklarını belirtti.