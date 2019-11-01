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    HaberlerEgeGüzelbahçe’de çifte sevinç
    01.11.2019 - 01:16 |

    Güzelbahçe’de çifte sevinç

    Güzelbahçe Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi’nde iki kutlama birden yapıldı. Hem Cumhuriyet’in 96. yılı kutlandı hem de hayırseverler tarafından yaptırılan ek bilim sanat atölyesi açıldı.

    Güzelbahçe’de çifte sevinç

    Törene; Kaymakam Hüseyin Kulözü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin, Dr. Güngöz Özbek, İstemi ve Joan Gürel, Ayfer-Atilla Toros ile çok sayıda davetli katıldı. Programda, lise öğrencilerini vals gösterisi büyük beğeni topladı; müzik kulübü tarafından verilen konserin ardından müzik, resim, sanat, bilim ve yemek atölyeleri hizmete girdi.

    Güzelbahçe’de çifte sevinç

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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