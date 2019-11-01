Güzelbahçe’de çifte sevinç

Törene; Kaymakam Hüseyin Kulözü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin, Dr. Güngöz Özbek, İstemi ve Joan Gürel, Ayfer-Atilla Toros ile çok sayıda davetli katıldı. Programda, lise öğrencilerini vals gösterisi büyük beğeni topladı; müzik kulübü tarafından verilen konserin ardından müzik, resim, sanat, bilim ve yemek atölyeleri hizmete girdi.