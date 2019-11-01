01.11.2019 - 01:16 |
Güzelbahçe’de çifte sevinç
Güzelbahçe Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi’nde iki kutlama birden yapıldı. Hem Cumhuriyet’in 96. yılı kutlandı hem de hayırseverler tarafından yaptırılan ek bilim sanat atölyesi açıldı.
Törene; Kaymakam Hüseyin Kulözü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin, Dr. Güngöz Özbek, İstemi ve Joan Gürel, Ayfer-Atilla Toros ile çok sayıda davetli katıldı. Programda, lise öğrencilerini vals gösterisi büyük beğeni topladı; müzik kulübü tarafından verilen konserin ardından müzik, resim, sanat, bilim ve yemek atölyeleri hizmete girdi.
6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.