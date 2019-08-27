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    HaberlerEgeGüzelbahçe’deki STK’lar şiddete karşı tek yürek
    27.08.2019 - 03:13

    Güzelbahçe’deki STK’lar şiddete karşı tek yürek

    Güzelbahçe Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren STK’lar, yaşanan kadın cinayetleri ve İzmir’de meydana gelen orman yangınları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

    Güzelbahçe’deki STK’lar şiddete karşı tek yürek

    Güzelbahçe gece pazarında toplanan kalabalık adına konuşan Cumhuriyet Kadınlar Derneği Güzelbahçe Şubesi Başkanı Mesude Öney, “Emine Bulut’un uğradığı zulmü lanetliyoruz. Başka Emine Bulut olayları yaşanmaması için üzerimize düşen görevleri yapmak. Başı darda olan kadınlarımıza destek olmak, sorunlarını birlikte göğüslemek için görev başında olacağız. Tüm yetkilileri de kadını ikinci sınıf sayan eşitsiz, yazısız yasalarla mücadelede sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz” dedi.

    ‘Takipçisiyiz’

    İzmir’deki orman yangını ile ilgili açıklama yapan GÜLDER Başkanı Tuğrul Şahbaz da, “Alınacak tedbirler hakkında kurumlar tarafından halkın bilgilendirilmesi ve yanan ormanlık alanların, orman haricinde herhangi bir amaçla kullanılmaması için takipçi olacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yanan alanlarda yapacağı ıslah ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarında her türlü desteği vereceğiz” dedi.

     

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