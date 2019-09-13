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    HaberlerEgeGüzelbahçe’nin kurtuluş gecesi
    13.09.2019 - 01:27 |

    Güzelbahçe’nin kurtuluş gecesi

    Güzelbahçe Belediyesi, 11 Eylül ilçenin kurtuluş yıldönümü nedeniyle gece pazarında konser düzenledi.

    Güzelbahçe’nin kurtuluş gecesi

    Başkan Mustafa İnce, “Bu güzel ülke uğruna şehit düşmüş atalarımızın azizi hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, ülkeyi muasır medeniyet seviyesine çıkartmak için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyoruz. 9 Eylül İzmir’imizin kurtuluşu, 11 Eylül Güzelbahçe’mizin kurtuluşu kutlu olsun” dedi. etkinlikte Grup Migren’in konser verdi.

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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