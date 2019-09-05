Güzelbahçe’ye yeni müdürlük

Güzelbahçe Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında yeni bir müdürlük kurulması için önerge verildi. Belediye Meclis Üyesi Avukat Zeynep Ferda Demirbaş’ın ‘Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ kurulmasıyla ilgili önergesi, plan bütçe komisyonu ve hukuk komisyonuna sevk edildi. Önergeyi desteklediklerini belirten Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa daha kadına seçme ve seçilme hakkı vermeden ülkemizde bu hakkı tanıyan büyük bir liderdi. Kadının önemini o zamandan vurgulamıştı. Kadının toplumun her kesiminde temsil edilmesi bu toplumun ilerlemesine ve büyümesinde en büyük model olacaktır. Şiddetsiz bir toplum yaratmamız gerekiyor” diye konuştu.