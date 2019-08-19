Güzeller geçidi

Zorlu geçen ön elemelerin ardından kazanan adaylar, İzmir’de birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapan Kaya İzmir Thermal&Convention’daki zorlu finale hazırlanıyor. Final, 22 Ağustos Perşembe gecesi aynı otelde düzenlenecek.

Adaylar, final öncesi Milliyet gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Engin Uğur Ağır’ı ziyaret etti. Yarışmacılar, Yazı İşleri’ni gezdi; habercilik konusunda bilgiler aldı, çalışanlarla sohbet etti.

14 kadın ve 14 erkek finalist, sponsor gezilerini de sürdürüyor. Organizasyona desteğini esirgemeyen Ford Arkas Otomotiv temsilcileriyle de görüşen finalistler, konforu ve güvenliğiyle öne çıkan araçları da inceledi. Arkas Otomotiv Genel Müdürü Ata Berk, “Başarılı bir organizasyona destek verdiğimiz için mutluyuz” dedi.