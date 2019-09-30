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    HaberlerEgeHacıosmanlar’da büyükşehir imzası
    30.09.2019 - 02:14 |

    Hacıosmanlar’da büyükşehir imzası

    Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar ilçesine bağlı Hacıosmanlar Mahallesi’ni ziyaret etti, yapılan yatırımların detaylarını paylaştı.

    Hacıosmanlar’da büyükşehir imzası

    MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 4 milyon lira yatırım bedeliyle 7 buçuk kilometre kanalizasyon, 3 kilometre de içme suyu hattı döşendiğini ayrıca, içme suyu deposu ve terfi binası tadilatı yapıldığını kaydeden Ergün, “Hizmetlerimiz kapsamında mahallemizin içme suyu sondajlarından depo yenilemelerine, içme suyu ve kanalizasyon hatlarına, parke taşı döşenmek suretiyle yapılan üstyapısına, asfalt bağlantı yoluna kadar önemli ihtiyaçlarına çözümler ürettik” dedi.

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