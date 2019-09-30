Hacıosmanlar’da büyükşehir imzası

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 4 milyon lira yatırım bedeliyle 7 buçuk kilometre kanalizasyon, 3 kilometre de içme suyu hattı döşendiğini ayrıca, içme suyu deposu ve terfi binası tadilatı yapıldığını kaydeden Ergün, “Hizmetlerimiz kapsamında mahallemizin içme suyu sondajlarından depo yenilemelerine, içme suyu ve kanalizasyon hatlarına, parke taşı döşenmek suretiyle yapılan üstyapısına, asfalt bağlantı yoluna kadar önemli ihtiyaçlarına çözümler ürettik” dedi.