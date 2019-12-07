Haftaiçi öğrenci, haftasonu çoban

Babasına destek olmak isteyen Melike, hafta içi okula gidip, haftasonları 4 keçi ve 12 koyundan oluşan küçükbaş hayvan sürüsünü, otlatıyor. Öğretmen olmak isteyen Melike, sürü otlarken kitap okuyup, ders çalışıyor. ‘Paşa’ isimli köpeği bir an olsun yanından ayrılmayan Melike, “Babam elinden geldiği kadar eksiklerimizi almaya çalışıyor. Zeytin hasat dönemi olduğu için babam zeytin ağaçlarımızı silkeliyor. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca hayvanlarımızla ilgilenmeyi çok seviyorum” dedi.



