08.12.2019 - 00:07 |
Haftaiçi öğrenci, haftasonu çoban
Muğla’nın Ula ilçesinde yaşayan Melike Günay (10), babasına yardımcı olmak için haftasonları ailesinin koyun ve keçilerini otlatıyor.
Babasına destek olmak isteyen Melike, hafta içi okula gidip, haftasonları 4 keçi ve 12 koyundan oluşan küçükbaş hayvan sürüsünü, otlatıyor. Öğretmen olmak isteyen Melike, sürü otlarken kitap okuyup, ders çalışıyor. ‘Paşa’ isimli köpeği bir an olsun yanından ayrılmayan Melike, “Babam elinden geldiği kadar eksiklerimizi almaya çalışıyor. Zeytin hasat dönemi olduğu için babam zeytin ağaçlarımızı silkeliyor. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca hayvanlarımızla ilgilenmeyi çok seviyorum” dedi.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.