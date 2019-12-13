13.12.2019 - 00:00 |
‘Hakemler emeklerimizi çalıyor’
TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Ci Group Buca’nın geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Silivrispor karşılaşmasında yaşanan hakem hataları sosyal medya hesabında paylaşarak isyan eden Başkan Cihan Aktaş, “2 pozisyonda verilmeyen gollerimiz ve çalınmayan penaltılarımız var. Saha içinde verdiğimiz mücadeleyi, kimsenin ve hiçbir kararın baltalamasını istemiyoruz. Verilen kararlarda daha hakkaniyetli olunmasını bekliyoruz” diye konuştu.
ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.